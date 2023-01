Politseinikud pidasid Tallinnas kinni öösel surnuna leitud Irina tapmises kahtlustatava mehe

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares kinnitas, et ligi ööpäev kestnud uurimise tulemusel peeti tapmises kahtlustatav kinni. „Mõistsime üsna pea pärast Irina kadumisteate laekumist, et naine võib olla sattunud kuriteo ohvriks. Politseinikud tegid alates teisipäeva õhtust pingsalt tööd, püstitades uurimisversioone ning tuvastades võimalikku kahtlustatavat. Selleks töötati läbi videokaamerate salvestisi ja koguti infot. Kolmapäeva õhtuks oli meil kogutud piisavalt tõendeid, et tapmises kahtlustada 28aastast kohalikku meest, kelle me koheselt ka kinni pidasime,“ kirjeldas Vares.