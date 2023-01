Juhtkiri | Meditsiinis üks häda teise järel

Kuna perearsti kätte ei saa, seavad inimesed sammud erakorralise meditsiini osakonda ehk EMOsse. Seal küsitakse neilt, miks nad perearsti juurde ei lähe, sest EMO on mõeldud üksnes kriitiliste tervisehädade lahendamiseks. Paljud tervisemured pole eluohtlikud, kuid vajavad siiski arsti pädevat abi. Kuna perearsti ei saa kätte, siis on EMO üle koormatud. Tallinnas seisavad kiirabiautod tunde järjekorras, et patsiente üle anda. Mõnikord viiakse neid näiteks Jõgevale. Haiglates ei ole ruumi, arste, õdesid. Ravimitel on tarneraskused. Ortodonte ei ole, psühholoogile aega ei saa.

Juba meditsiinisüsteemi hädade loetelu on nii pikk, et sellega võiks täita paksu raamatu kaanest kaaneni. Süsteemi on analüüsitud, ettepanekuid selle parandamiseks on tehtud, kuid mured on jäänud. Süsteem on suur ja keeruline ning ühes kohas midagi muutes võivad teises kerkida esile uued hädad. Ametnikud ja poliitikud justkui loodavad, et mitte midagi tehes saavad asjad iseenesest korda. Ei saa! Pikalt on räägitud, et meditsiinivallas on asjad viletsalt korraldatud, aga olukorra parandamiseks midagi ei tehta. Kaua võib?