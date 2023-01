SÕJAKOKKUVÕTE | PUTINI KÄSK: märtsiks olgu Donbass vallutatud

Dnipro kortermaja rusude alt toodi välja 27aastane Katerõna (pildil). Naise meest ja üheaastast poega pole päästjad endiselt leidnud. Katerõnagi kättesaamine oli keeruline – ta on nimelt sünnist saati kurt ega saanud endast kuigi hästi märku anda. Pärast 20 tundi rusude all olemist leidsid päästjad ta viimaks üles. Tema kehatemperatuur oli langenud 31 kraadile. Otsingud hoone rusudes lõpetati teisipäeval. Hukkus 44 inimest, neist viis lapsed. Kadunud on endiselt 20 majaelanikku. 79 inimest sai vigastada.

Mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) andis teada, et Vladimir Putin võib lähipäevil välja kuulutada uue mobilisatsioonilaine – seda hoolimata sellest, et Kreml on lubanud, et pärast septembrit ei toimu enam mobilisatsiooni. Oli ju juba esimene laine venemaalastele vastumeelne ning riigist põgenes hulganisti mehi ning rahva sõjalembus pöördus pigem eelistuseks, et Ukrainaga võiks läbirääkimiste laua taha istuda. ISW ei välista ka, et Putin võib ametlikult sõja kuulutada. Seni käib küll venemaalaste jaoks rangelt „erioperatsioon“, kuid Putin ise on seda jõulude eel korra ka avalikult sõjaks nimetanud.