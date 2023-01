NUKKER DIKTAATOR: Kim Jong-un on suurest kurbusest jooma hakanud

Keskeakriisi käes vaevlev Kim Jong-un joob ohtralt ja nutab pidevalt, kirjutab Briti tabloid Mirror. Möödunud nädalal sai noor diktaator 39aastaseks. Või noh, arvatavasti – Põhja-Korea võimuladviku ja eriti seda juhtiva perekonna kohta on nii vähe teada, et isegi Kimi sünnipäevas ei saa täiesti kindel olla. Vanuses aga enam-vähem küll. Noor mees ju! Ent samas erakordselt ebatervisliku elustiiliga. Kim sööb palju, joob palju ja suitsetab nagu korsten – küll on tal kahtlustatud südameprobleeme, küll podagrat. Et diktaator kaldub ühtlasi ka trullakusele, teab igaüks, kes on temast tehtud pilte näinud.