Koolipoisina mööduja mõrvanud ning tema dressides edvistanud nooruk pääses vanglast

„Kuidas ja mille alusel mõrtsukas siis vabaks sai?“ uurib lehelugeja, kuuldes, et tapmise ja röövi eest üheksaks aastaks vangi saadetud Magnus on taas vabaduses. Nimelt peaks karistus kantud saama alles 2025. aasta sügisel ehk ligi kolme aasta pärast. Tema vabanemise taga on hiljaaegu jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrus, mille järgi on alaealisena mõrva toime pannud nooruk küps ühiskonda naasma. Mis siis, et maakohus, prokuratuur ja vangla poleks teda veel trellide tagant välja lasknud.