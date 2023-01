EDUKA ÄRINAISE MAJANDUSLIK KRAHH! Beatrice avameelselt: „Lisaks kodukaotusele suri ka minu isa. Sealt hakkas kõik allamäge minema.“

Tartu maakohus kuulutas kolmapäeval välja Beatrice Fenice-Laja pankroti, kuna võlgnik on maksejõuetu. Selgub, et šampanjatuba Mull pidanud Beatrice'i võlad eri asutustele küündivad üle 45 000 euro. Võlad panid kuhjuma koroonaaeg ning Beatrice'i tervisemured, mis ei võimaldanud tal tööd teha. Veel detsembris saatis ta Tallinna linnale palvekirja, et võlad kustutataks.