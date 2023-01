VIDEOD | KAS EESTLASTE NALJASOON KUIVAS ÄRA? Peeter Oja: „Nalja saab kogu aeg, aga kõigil asjadel on tõusud ja mõõnad.“

Küllap oli nääride huumorisaadetest tänavu üks naljakamaid ETV kaheosaline saade „Minu elu parim nali“, kus tuntud inimesed meenutasid elus nähtud parimaid sketše. Ülekaalukalt enim mainisid nad üheksakümnendate lõpus ja nullindatel teles jooksnud „Kreisiraadiot“ ning aastatel 2008–2015 ETV aastavahetusprogrammis olnud „Tujurikkujat“. Paradoksaalsel kombel selgus saate lõputiitreid vaadates, et vanadest naljadest rääkiv saade on ka ise üsna vana – aastast 2019. Uut nalja sai nääride ajal vähe või üldse mitte, eks see sõltub vaatajast. Kuhu kadusid naljamehed ja -naised? Võibolla on hoopis terve ühiskond muutunud tõsimeelseks?