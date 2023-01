USKUMATU TEEKOND! Prantslased sõitsid talve trotsides jalgratastel Saksamaalt Eestisse

Jeremy meenutab, kuidas piiri lähedal elavad inimesed neile lehvitasid. Kuigi eestlased paistsid natuke rohkem vaoshoitud kui prantslased, ei pea Sofia ja Jeremy Eesti inimesi on külmaks. Samuti pole eestlased kinnisemad kui lätlased-leedulased. „See jää on õhuke ning seda on väga kerge murda! Näiteks eile üks vanaema lihtsalt peatus ja vaatas meid. Me lehvitasime talle ja ta naeratas nii soojalt. Ta oli nii elevil!,“ lausub Jeremy.

Ka Eesti ilm ei hirmuta prantslasi. Alaskal harjusid nad külmaga. „Muidugi oleks suvel lihtsam, kuid meie arvates on just talv õige aeg nende maadega tutvumiseks. Lumetormiga oli sõita küll raske ning päevavalgus kestab siin üsna lühikest aega – pidime rohkem peatusi tegema. Aga loodus on nii ilus, see on kindlasti väärt!“ räägib Sofia. Lisaks soovivad nad kogeda päris Eesti talve – praegu olevat liiga soe.