Politsei otsib 50aastast Kunnarit.

Kolmapäeval teatasid murelikud lähedased politseile, et möödunud nädalavahetusest on kadunud 50aastane mees, kes pidanuks tulema Tartumaale oma koju. Sinna mees aga jõudnud ei ole ning lähedastel puudub teadmine, kus Kunnar viibida võiks või kellega ta aega veedab. Mehe telefon on välja lülitatud, ka ei ole ta aktiivne olnud sotsiaalmeedias.