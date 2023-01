FOTOD JA VIDEOD | 300 kilo amfetamiini ja 60 kilo hašišit! Politsei tabas läbi Eesti Soome narkootikume vedanud kurjategijad

Ka PPA kontaktametniku Janek Pedaski hinnangul on rahvusvaheline koostöö väga oluline, sest kuritegevus ei tunne piire. „Tänu Eesti ja Soome heale koostööle ei olnud kurjategijatel võimalust riigipiiride taha varjuda ning nüüd tuleb neil enda tegude eest vastutust kanda. Hoolimata sellest, et uurimine oli keerukas ja meil tuli arvestada erinevate riikide õigusraamistikke, töötasid Eesti ja Soome ametnikud väga professionaalselt, nutikalt ning pingutasid kõik ühise eesmärgi saavutamise nimel.“

Eestis juhtis kriminaalasja kohtueelset menetlust Põhja ringkonnaprokuratuur. „Narkokuritegevus ei tunne riigipiire ning ka sel juhul kuulusid ühte grupeeringusse mitme riigi kodanikud. Selleks, et halvata terve kuritegelik võrgustik ja tõkestada narkootiliste ainete turule jõudmine, on igapäevaselt äärmiselt oluline kiire ja efektiivne rahvusvaheline koostöö. Koostöö Soome kolleegidega on tunnustust väärt – see nähtub nii äravõetud narkootilise aine kogusest kui ka asjaolust, et kahe riigi koostöös peeti muuhulgas kahtlustatavana kinni ka ebaseadusliku tegevuse organisaatorid,“ sõnas Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola.