Gaasid, kõhupuhitus ja spasmid kõhus – kuidas neist vabaneda?

Kellel meist poleks aeg-ajalt esinenud kõhuprobleeme? Kõhuõõne elunditest esineb kõige sagedamini terviseprobleeme mao ja soolestikuga. Seedetrakti häired võivad avalduda ebameeldivate valulike tõmbluste – pistete ehk spasmidega. Probleemid seedimisega võivad põhjustada gaaside kogunemist, mille tulemusel kõht läheb punni ning tekivad survetunne ja kõhupuhitus. Seedelunditega seotud vaevused on kõige sagedasemaks põhjuseks, miks arsti poole pöördutakse. See on ka täiesti mõistetav: siis, kui pisted, raskustunne ja liigsed gaasid vaevavad, muutub enesetunne väga kehvaks, mõnikord suisa talumatuks.

Õnneks ei ole kõhuõõne elundite spasmide, liigsete gaaside ja kõhupuhituse korral vaja ilmtingimata hakata kasutama tugevatoimelisi ravimeid. Abi võib saada ka looduslikest vahenditest.

Vana hea tuttav – piparmünt

Värskendava maitsega piparmündikomme teame hästi juba lapsepõlvest. Täiskasvanuna on enamus meist kasutanud piparmünti sisaldavaid köhapastille või kasutanud piparmündilehti maitseainena.

Hoopis vähem teatakse, et piparmünt on väga tõhus abiline kõhuhädade korral. Rahvameditsiinis on piparmünti kasutatud mitmete kõhuprobleemide puhul alates iiveldusest ja puhitusest kuni menstruaalvaevusteni. Praeguseks on teadusuuringud tõestanud piparmündi eeterliku õli efektiivsust mitmete kõhuhädade korral. Piparmündiõli kõige olulisemaks osaks on mentool, mille toimed on üksikasjalikult selgeks tehtud. Mentoolil on kaks kõige olulisemat toimet. Esiteks lõõgastab ta siseelundite silelihaste valulisi kokkutõmbeid ehk spasme. Teiseks on tal otsene valuvaigistav toime siseelundite tunderetseptoritesse. Lisaks sellele on mentoolil põletikku pärssiv, gaaside vastane ja antibakteriaalne toime. On tehtud kindlaks, et mentool pidurdab kahjulike bakterite kasvu ning normaliseerib seedetrakti mikrofloorat.

Tõhusa toimega ravimtaim – apteegitill ehk ristiköömen

Apteegitilli on rahvameditsiinis kasutatud juba iidsetest aegadest. Eeterlikku õli saadakse apteegitilli seemnetest ning see on vürtsikas-magusa maitse ja aniisi meenutava aroomiga. Ristiköömne eeterlik õli on suurepärane organismi puhastaja: ta aitab väljutada jääkaineid ja toksiine ning kaitseb maksa kahjustuste eest. Apteegitilli õli toimib sarnaselt piparmündiõlile silelihaseid lõõgastavalt ja spasme leevendavalt. Apteegitilli õlil on ka mikroobidevastane ja seedimist soodustav mõju. Toimides seedesüsteemile, leevendab ristiköömne õli kõhukinnisust, gaaside kogunemist ja iiveldust. Teada on ka see, et ta mõjutab positiivselt naise hormoonsüsteemi ning on abiks menstruatsioonihäirete korral.