Kalle Käsper | Mina kiidaksin pildiskandaali sattunud jalgpallureid, sest sõprust tuleb hoida

Kes on lugenud Alexandre Dumas’ „Kakskümmend aastat hiljem“, küllap mäletab stseeni, kus Vincennes’i teel kohtuvad neli sõpra – neli musketäri, kellest on ootamatult saanud vaenlased – d’Artagnan ja Porthos on kardinal Mazarini teenistuses, Athos ja Aramis aga kaitsevad opositsiooni huve. Mõõgad tõmmatakse välja, kuid tapluseks ei lähe, sest sõprus on tähtsam poliitilistest lahkhelidest.