Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et Eesti suurimas venekeelses ühismeediarühmas Tallintsõ väidab Vsevolod Jürgenson, et president Volodõmõr Zelenskõi on narkomaan ja 99% Eesti abi Ukrainale varastatakse ära. Ukraina aitamine on Jürgensoni sõnul mõttetu, sest see on maailma kõige korrumpeerunum riik ja 99% sinna saadetud abist varastatakse ära. „Ukraina president on narkomaan!“ ütleb Jürgenson. „Meie abi sinna kohale ei jõua – võibolla varastatakse see juba Lätis ära, võibolla Poolas.“