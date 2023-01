ABINÕU ÕIGUSTAS EESMÄRKI: valitsus saavutas kohtus võidu koroonameetmete õiguspärasuses

Kaebuse sisu seisnes lühidalt selles, et ööklubi ei tohtinud olla avatud õhtul pärast kella 23. Piirangu kehtestas Eesti vabariigi valitsus oma korraldusega ning see kehtis 1. novembrist 2021 kuni 14. märtsini 2022. Shootersit esindanud OÜ Music Academy seadis kahtluse alla mitte piirangu enda, vaid selle kehtivusaja. Music Academy hinnangul muutus piirang öötundidele õigusvastaseks juba 10. jaanuaril 2022 – see tulnuks valitsusel siis kas kehtetuks tunnistada või selle vajalikkust uuesti kaaluda. Igatahes soovis Music Academy kahe kuu jooksul saamata jäänud tulu eest valitsuselt hüvitist (jättes suuruse kohtu otsustada) või vähemalt koroonameetmete korralduse õigusvastavuse tuvastamist. Ehkki Shooters sai piirangu tõttu majandusliku maksahaagi, oli see halduskohtu hinnangul asjakohane ja eesmärgipärane, võimaldades koroonaviiruse levikut takistada. Muidugi polnud Shooters ainuke kahjukannataja. 14. märtsil 2022, vahetult pärast avamispiirangu tühistamist ütles Tallinnas asuva ööklubi Hall juht Elena Natale Õhtulehele, et viimased kuud olid rasked: „Majanduslikult on keeruline, kuid ka vaimselt on väga keeruline. Sa oled nagu tühjaks pigistatud sidrun.“