Traagiline õnnetus toimus Kiievi oblastis Brovarõ linnas kohaliku lasteaia lähistel. Viimastel andmetel sai surma 18 inimest, sealhulgas kolm last. Selgus, et alla kukkunud kopteris viibis üheksa inimest, kelle näol oli tegu Ukraina siseministeeriumi juhtkonnaga.

Õnnetuse ajal oli ilm udune ning pime. Udu tõttu võis kopter lennata madalamal kui tavaliselt. Esialgsete spekulatsioonide kohaselt tabas helikopter esmalt lasteaiahoonet ja põrutas seejärel lähedalasuvasse kortermajja. Viimases puhkes tulekahju ning hoone tuli evakueerida. Õnnetuse täpsemad põhjused on veel selgitamisel. Väidetavalt uuritakse vähemalt kolme potentsiaalset varianti: tehnilist riket, sabotaaži ja piloodi eksimust. Ukraina õhujõudude peastaabi kõneisik Jurõi Ignat märkis, et ilmselt ei suudeta õnnetuse täpsemat põhjust ja üksikasju siiski ühe või kahe päevaga tuvastada. „Lennuõnnetuste uurimine võtab aega,“ tõdes Ignat.

Brovarõs elav Volodõmõr Jermolenko sõnas sotsiaalmeedias, et hommik oli tõesti udune ning Venemaa pidevate rünnakute tõttu oli piirkonnas ka elektrikatkestus. Jermolenko hinnangul võiski olla üheks õnnetuse põhjuseks see, et nähtavus oli kehv ja linnas ei põlenud tuled. „Võibolla oli ka mõni muu põhjus, ma ei tea,“ märkis ukrainlane.

Hiljem hoopis Monastõrskõi nõunikuna töötanud Heraštšenko kirjutas sotsiaalmeedias, et on kaotanud oma sõbrad. „Kõik, kes viibisid tolle helikopteri pardal, olid patrioodid, kes töötasid selle nimel, et muuta Ukrainat tugevamaks. Me jääme teid alati mäletama. Teie perekondade eest kantakse hoolt. Peame teid igavesti meeles, mu sõbrad.“