KUULSAKS TIKTOKIS IGA HINNAGA! „Tõmba iseendale molli!“, „Kaheperseline ahv!“ ja „Puuksutasin, kui mees mulle keelekat tegi.“

Kui tublisti vägijooki on sees – ja vahel suisa kaine peaga – jagavad eestlased TikToki otseülekannetes nii intiimseid saladusi kui ka räigeid ähvardusi, peksmiseni välja. „Minu jaoks oli see väga väga väga valus. Lihtsalt killud lendasid,“ räägib naine, kellel elukaaslane lõi TikToki laivis hambad suust välja. Mida tuleks teha, kui saad sotsiaalmeediast teada, et kellelegi lubatakse tappa anda?