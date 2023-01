Huawei FreeBuds 5i – parimad juhtmevabad kõrvaklapid alla 80 euro

Mürasummutusfunktsiooni eripäraks on see, et lisaks sellele, et klappe kasutades kostavad helid kristallselgena, on ka kasutaja ise mürarikkas keskkonnas klappidega rääkides teiste jaoks hästi kuuldav. See on võimalik tänu Huawei FreeBuds 5i sisemise ja välimise mikrofoni mürasummutustehnoloogiale, milles tehisintellekti algoritm aitab kohandada heli kvaliteeti vastavalt keskkonnale ning eemaldab sellest segajad.