Maine kahjustamine: riigikogulane käib temalt välja mõistetud hüvitise tõttu endise abilinnapeaga kohut

Andres Jaadla, kes pöördus vandeadvokaat Kaarel Kaisi vahendusel kohtusse, leidis, et riigikogu liikme Anti Poolametsa sotsiaalmeediasse tehtud postitus, kus viimane mainib, et Jaadla mõisteti 2012. aastal süüdi korruptsioonis, on tema isikuandmete õigustamatu avaldamine ja kahjustab ülemääraselt tema mainet, on kirjutanud Virumaa Teataja. Ta nõuab Poolametsalt hüvitist nii eelnimetatud postitusega seonduvalt kui seonduvalt Jaadla nimetamisega korruptiivse taustaga isikuks muudes kanalites. Nõudekirjas oli hüvitisesumma 10 000–11 000 eurot. Kohtus palub Jaadla mittevaralise kahju hüvitise suuruse määrata kohtu äranägemisel. „Kohus rahuldas minu poolt Andres Jaadla nimel esitatud hagi täielikult ja mõistis Anti Poolametsalt mittevaralise kahju hüvitise välja. Täpset summat, mis välja mõisteti, ma ei saa kahjuks avaldada,” on Kais öelnud. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Nüüd arutab Jaadla apellatsioonkaebust Tartu ringkonnakohus. Kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman sõnas, et asjas ei ole veel teise kohtuastme lahendit.

Poolametsa hinnangul on tegu suure mõjuga kohtuotsusega ühele demokraatia aluspõhimõttele ehk sõnavabadusele. Kohtuasi on kinniseks kuulutatud. Poolametsa hinnangul on tegu suure mõjuga kohtuotsusega ühele demokraatia aluspõhimõttele ehk sõnavabadusele „Tegu on pretsedenti loova otsusega, mille järgi peab hakkama joonduma avalikkus ning ka poliitikud, kui neile antakse kaaluda ühe või teise poliitiku taust ning sobivus ametikohtadele,” selgitas Poolamets.