31 Eesti kodanikku võttis Vene kodakondsuse

Siseministeeriumi teatel vabastati 2019. aastal meie kodakondsusest 51 ning 2020. aastal 40 inimest. Nad loobusid sellest seoses Vene Föderatsiooni oma saamisega. 2021 aastal loobus meie kodakondsusest 36 ning mullu 31 inimest. Nad said Vene Föderatsiooni kodakondsuse. ERR kirjutas hiljuti, et Venemaa kallaletung Ukrainale on aastaga kasvatanud Eestis elavate Vene kodanike huvi meie kodakondsuse taotlemise vastu. Seevastu niinimetatud halli passi omanikud ei ole hakanud selle vastu suuremat huvi üles näitama.