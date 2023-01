Prokurör keelas Nikolai Ossipenkol lähedastega suhtlemise

Viru maakohus on pikendanud Nikolai Ossipenko vahi all pidamise tähtaegakahe kuu võrra, s.o kuni 3 märtsini . Kaitsja Jüri Leppiku sõnul ei arvestatud menetluses ilmnenud asjaolusid, et etteheidetavad teod on sisuliselt koalitsiooni moodustanud poliitiliste jõudude kokkulepped, sh kes isikuliselt saavad erinevad ametikohad ja kes varasematest poliitilistest ametikohtadest peavad loobuma. Poliitika teostamist parteide ja valimisliitude poolt ei ole varasemalt korruptsiooniks peetud, lisas ta. Leppiku sõnul on oluline aspekt antud menetluse faasis, et kas prokuratuuril on proportsionaalne samaaegselt vahistamisele kohaldada ka lisapiiranguid või tegelik eesmärk on seada Ossipenkole lisapiiranguid. Kui vahistamine on oma olemuselt (jättes kõrvale ka Ossipenko tervisliku seisundi voodihaigena) raskeim tõkend, mis riivab isiku põhivabadusi kõige intensiivsemalt ning tegelikult on prokuratuuri arvates vajalik seada lisapiiranguid, mis välistab suhtlemise ka lähisugulastega, ei ole vahistamine eraldi vaadeldavana lubatav, leidis kaitsja. Temale teadaolevalt ei ole lubanud prokuratuur suhelda Nikolai Ossipenkol lapsega ja vennaga, kes on seda prokuratuurilt taotlenud.

Lisaks pole prokuratuur rahuldanud kaitsja taotlust määrata Ossipenkole ekspertiis, et saada spetsialistide hinnang Ossipenko tervisliku seisukorra kohta ja võrrelda seda varasema ekspertide poolt tehtud ülevaatusega. „Prokurör on väljendanud end: pole võimalik teha järeldusi, et Nikolai Ossipenko tervis oleks halvenenud või lausa ohtlik,“ on kaitsja öelnud. Eksperdid tuleb kaasata seaduse kohaselt igal korral, kui on vaja eriteadmistega isikuid, sõnas ta. „Juristid ei ole õigustatud ise asuma näiteks meditsiiniandmete alusel järeldusi tegema. Eesti seaduste kohaselt ei ole võimalik kaitsjal ise tellida ekspertiisi,“ rääkis kaitsja. „Ekspertiisi saab määrata uurija või menetlust juhtiv prokurör. Praegusel juhul on prokurör keeldunud kaitsja arvates olulise tõendi kogumisest, kuigi esinevad objektiivsed muutused tervislikus seisundis.”