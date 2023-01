Ärimees Parvel Pruunsild süüdistab Eesti Wikipedia juhti Ivo Kruusamägit laimus

„Konkreetset lõiku on kahelt erinevalt IP-aadressilt püütud kolm korda kustutada, iga kord on kustutamine Wikipedia administraatorite poolt tühistatud. Praktiliselt võimatu on leida Eesti Wikipediast teist artiklit, mida kümme administraatorit on üle vaadanud ja leidnud, et see on korras,“ tunnustab Ivo Kruusamägi teda kohtusse kaevanud ärimeest Parvel Pruunsilda järjekindluse eest.