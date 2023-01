SÕJAKOKKUVÕTE | Dnipros hukkus neli last

ÜRO teatas, et on kinnitanud 7031 tsiviilisiku hukkumist, kuid rõhutas, et tegelik hukkunute arv on usutavasti märkimisväärselt suurem, võttes arvesse näiteks seda, et paljud uurimised alles käivad ning et mitmetes sõjapiirkondades pole võimalik surmasaanuid kokku loendada. Enamik registreeritud tsiviilelanike surmajuhtumeid leidis aset Ukraina valitsuse kontrolli all olevatel aladel – 6536, võrreldes 495 registreeritud surmaga Kremli okupeeritud aladel.