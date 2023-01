Professor Mart Loog: „Poole kõigest, mida kogu maailma tööstusel tarvis, saab toota bioloogiaga.“

„Näiteks üht vähiravimit ekstraheeritakse Vaikse ookeani jugapuu puukoorest, ühest puust saab ainult ühe doosi. Aga sünteesimehhanism on väga loodussõbralik, iga rakk on kui vabrik ja ravimiainet tootvad geenid puus olemas. Kui võtta puust need geenid ning panna tavalisse õllepärmi, saame seda ravimit toota samamoodi nagu õlut. See on kõige jätkusuutlikum ja keskkonnasäästlikum asi üldse,“ teeb Tartu ülikooli professor Mart Loog piltlikult selgeks, mida ta koos kolleegidega uurib ja katsetab.