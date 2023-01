„JÄRGMINE PEATUS“ | Pere müüs oma Eesti kodu maha ja reisib ringi: paar korda on tekkinud hirm, et mida me nüüd tegime

Tarieli ja Olivia tegid esialgu kuuajase proovireisi Portugali, et saada aimdust, kas niisugune diginomaadide elustiil ikka sobib neile. Samal ajal oli kodu Eestis juba müügis. Saatekülalised nendivad, et nii mõnigi kord on tulnud peale hirm, et mida nüüd tehtud on, aga see on möödunud käbedalt. Üldiselt ollakse oma eluga ikka rahul.