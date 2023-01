Ene Pajula | Ükski heategu ei jää karistuseta, kahetseb mammi ehk Miks ajakirjanike liit heitis oma ridadest välja Dimitri Klenski

Eesti Ajakirjanike Liit heitis oma ridadest välja Dimitri Klenski. Kuna Ene Pajula on EALi juhatuses, siis oli ta juures, kui juhatus Klenskiga kohtus ja teab, mis kaalutlustel liit tema välja heitis. Klenski otsusega ei lepi ning lubab oma õigust taga ajada kõikvõimalikel viisidel. Kuna mammile tundub, et Klenskiga sarnaselt mõtlevaid inimesi on Eestis veel, nagu selgus ka Jüri Nikolajevi Narva reportaažist ühes aastalõpu „AKs“. See reportaaž oli päris hirmutav. Nagu selgus, leinavad narvakad siiani oma tanki ning sõjamasina kohale on küünalde ja lillede vahele jäetud kiri: „Мы не забудем!“* Nad ähvardavad meid! Nagu tollest Narva reportaažist selgus, arvavad nii isegi haritud ja pealtnäha intelligentsed inimesed! Julia Aug näib olevat harv erand. Talle tuleks selle eest orden anda.