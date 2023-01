VIDEO | Tallinn on hädas trammide sodimisega

TLT sisekontrolli- ja sisevalveosakonna juhataja Tarmo Lai sõnul on viimasel ajal just trammide kallal sagenenud omavolitsemine tähendanud pealinna ühistransporditeenuse pakkujale märgatavat rahalist kulu ning lisatööd. „Võib öelda, et hinnanguline kahju sõidukite puhastamise ja paranduste, teostamata veootsade ja asenduste korraldamisega ulatub ca 70 000€ aastas. Samuti tähendab see meie jaoks aja- ja ressursikulu, sest ühissõiduk, mille kallal on vandaalitsetud, võetakse sel hetkel liinilt maha ning viiakse puhastusse, tõsisemal juhul parandusse,“ selgitas TLT sisekontrolli- ja sisevalveosakonna juhataja Tarmo Lai lisades, et kuigi grafiti trammi välisküljel võib tunduda lihtsamat sorti avaliku korra rikkumisena, kaasneb sellega arvestatav rahaline kahju ning lõpuks kannatavad ühistranspordi kasutajad.