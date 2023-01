Juhtkiri | Otsitakse riigikokku soovijaid!

Sõltumata sellest, kas vähese kandideerimishuvi taga on enam kui napid väljavaated valituks osutuda või ka 654 eurone kautsjon, mille riik endale jätab, kui erakond künnist ei ületa – selline süsteem eelistab vanu erakondi ning tõrjub uustulnukaid ja nišiparteisid. Parlamendipürgimusi alustavale erakonnale on täisnimekirjaga esinemiseks vajalikust 81 750 euro suurusest kautsjonist ilmajäämine valituks mitteosutumisel korralik majanduslik põnts, mis võib halvata nende edasise tegevuse. Samal ajal naudivad juba riigikogus olevad erakonnad heldeid riigitoetusi, mille eest tasuvad kautsjoni ja saavad selle riigikokku pääsedes riigilt ka tagasi.

Sellise varandusliku tsensuse tulemusel saavad rikkad mitte ainult rikkamaks ja vaesed jäävad veelgi vaesemaks, vaid põlistub ka riigikogus esindatud erakondade seltskond, kes ei soovi näha uusi tulijaid poliitilise konnatiigi vett sogama. Tähendaks see ju vanade olijate jaoks, et uute parteide Toompeale jõudes väheneb seni seal olnute mandaatide arv. Ning uue võimuliidu moodustamise kombinatsioonide hulk suureneb samuti koos ohuga, et uue kogemusteta seltskonna kampavõtmisel muutub koalitsioon liialt ebastabiilseks.

Valija aga võib loobuda väikeparteidele oma häält andmast, isegi kui nende programm tundub südamelähedane, sest kui paljud meist on valmis leppima oma hääle nö kaotsiminekuga? Samas on näiteks rohelistel lääneriikides oma traditsiooniline nišš olemas ning tegu on tihtipeale ka valitsuskõlbulike erakondadega. Eestiski aitaksid just rohelised tasakaalustada seni ülimat autokeskset ühiskonda ja visalt taanduvat tarbimishullust. Lisades siia veel Eesti 200 ja parempoolsed, on hea seegi, et väikeparteid sunnivad suuri erakondi nende sisseharjunud jutupunktide kõrval kõneks võtma ka teemasid, millest muidu parema meelega võibolla üle libisetud oleks.