Vambola Paavo | Miks postifirma ei toimi?

Omniva on kui vaene pruut, kes vaevleb pidevas rahahädas. Ettevõttel on juhid, kes saavad suurt palka. Asi peaks olema kontrolli all. Ometi kuuleme kuidas igal aastal peab ots-otsaga kokku tulemiseks tõstma erinevaid tariife. Kui riik on halb peremees, tuleb ettevõte erastada.