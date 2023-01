SÕJAKOKKUVÕTE | Venelased pommitasid Dnipro kortermaja pooleks

Laupäeval tabas Vene rakett Dnipros kortermaja. Esmaspäevaõhtuse seisuga oli teada vähemalt 40 hukkunust, sh kahest lapsest ning üle 70 vigasaanust. Üks kannatanu on 23aastane Nastja, kelle noormees sai varem surma Ukrainat kaitstes. Nüüd said raketirünnakus surma neiu vanemad. „Siin pole sõjalisi rajatisi. Siin pole mitte midagi. Õhukaitset pole, siin pole sõjaväebaase. See tabas lihtsalt tsiviilisikuid, süütuid inimesi,“ kirjeldas üks kohalik Associated Pressile. Tsiviilisikute ründamiseks kasutasid okupandid tonnise lõhkepeaga raketti. Üheksakorruselise maja keskosa varises täielikult kokku.