Politseikoer Rikky leidis eksinud memme

Pühapäeva õhtupoolikul sai häirekeskus teate, et Otepää vallas on kodust lahkunud 87aastane proua. Teada oli, et memmeke võib meeltesegaduses maastikul liikudes eksida ja hätta sattuda. Lähedased olid prouat mõnda aega tulutult otsinud ja nii kaasati appi ka politsei. Korravalvurite kõrval reageeris sellele kõrgema kategooria väljakutsele ka teenekas politseikoer Rikky oma peremehe Aleksandriga. Samal ajal saadeti sõna ka lennusalgale, et kopterimeeskond esimesel võimalusel otsinguga liituks.