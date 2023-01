TAHAD RIIGIKOKKU? Erakonnad otsivad veel viimaseid kandidaate. Isegi sotsiaalmeediast!

Töökuulutus võiks ehk välja näha järgnev. Nõutud: sobiv maailmavaade, Eesti kodakondsus, kriminaalkorras karistamata, soov parlamenti pääseda. Eelistatud: 654 eurot vaba raha (miks, sellest hiljem), teatav tuntus ühiskonnas, ajaline ressurss kampaania tegemiseks. Pakume: unikaalset võimalust panustada Eesti riigi arengusse, igakuiselt enam kui 1000 eurot ametialaste kulutuste katteks.

Praeguseks on oma valimisnimekirja täies mahus avalikustanud vaid viis parlamendierakonda. Suurim riigikoguväline partei Eesti 200 paiskas nädalavahetusel meediale puremiseks kõigest nimekirja esikahekümne.

See tekitas poliitringkondades küsimuse, kas uustulnuk üldse on 125 kandidaati kokku saanud või otsitakse veel viimaseid nimekirjatäitjaid. Eesti 200 esimees Lauri Hussar lükkab aga spekulatsioonid ümber ning viitab, et pigem tegeletakse teatud nimedele kriipsu peale tõmbamisega.