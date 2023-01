Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht lahkub ametist

Lambrechti süüdistatakse selles, et ta ei suutnud Saksa sõjaväege Bundeswehri piisavalt kiiresti moderniseerida, hoolimata sellest, et pärast Venemaa tungimist Ukrainasse lepiti selleks kokku 100 miljardi euro suurune erifond.

Hiljuti kritiseerisid teda meedia- ja opositsioonitegelased selle eest, et ta postitas uusaastapäeval sotsiaalmeediasse video, kus ta ütles ilutulestiku taustal, et Ukraina konflikt on toonud talle erilisi kogemusi ja kohtumisi huvitavate inimestega.