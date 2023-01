ÕL VIDEO | MÄRUL ÖÖKLUBIS: peaaegu kaine pere veeti kainerisse, klubi vabandab, politsei õigustab

Ööl vastu 17. detsembrit kell 1.57 sai Tartu politsei äreva sisuga väljakutse – ööklubis Maasikas kaklevad seitse meest turvadega. See nõudis suurte jõududega – kümne inimesega – sekkumist. Tagantjärgi selgus, et mingit kaklust polnud. Kuid see „pisiasi“ sai korravalvajate poolt kuhjaga parandatud ja kodanikud türmi veetud.

Väidetavailt korrarikkujailt – perekonnalt, kes üritas kaitsta oma isa ja äia – võeti terveks ööks vabadus. See on isiku põhiõiguste üks suuremaid riiveid üldse. Seda põhjendati kainenemise vajadusega, ehkki klubist „plate“ peale viidud nelikust kolm olid vaid kerges joobes ja lõppeks pole klubis purjakil olemine mingi patt.

Mis siis nii raju jõulude eelsel ajal Tartus juhtus, et viimastel nädalatel on kriminaalasja algatamise taotlusi saanud nii prokuratuur kui politsei sisekontroll? Kõik algas ühest bravuurikast lausest Tartu populaarses ööklubis Maasikas.