ÕHTULEHT LÄTIS | VIDEO JA FOTOD | Daugava jõgi kollitab linna põhjalaskmisega. „Loodan, et keegi surma ei saa.“

Viimastel päevadel on Läti linna Jēkabpilsi elu tuksunud õudusfilmilikus rütmis. Linna läbiv Daugava jõgi ähvardab iga hetk murda läbi lõunakalda tammi ning pühkida robustse loodusjõuga minema terve linnaosa. See teadmine kõiki linlasi ei morjenda: „Meie oleme kohas, kus on üsna ohutu olla. Kui meie alles oleme uppumas, siis ülejäänud linn on juba vee all!“