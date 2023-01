ÕHTULEHT LÄTIS | GALERII | Daugava jõe veetase on endiselt kriitiliselt kõrge

Jēkabpilsi linna läbival Daugava jõel on veetase laupäevast kuni pühapäeva hommikul kella kuueni langenud 24 sentimeetrit, kuid on endiselt kriitiliselt kõrge. Daugava veetase on 8,4 meetrit, mis ületab punast ohutaset 30 sentimeetri võrra.