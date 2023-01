Hunt hirmutab Varnja inimesi

Kõik bussipeatused asuvad suurel teel, metsa vahel, märgib Peipsiääre vallavolikogu volinik Irina Orliva, ja bussipeatused ei ole voliniku mäletamist mööda valgustatud. Pimedaks läheb vara, lund on palju ja vanematel pole võimalust lapsi kooli või bussini viia, kirjutas volinik abipalves vallavanemale, paludes aidata kaasa sellele, et Kolkja koolis käivatele lastele tagataks koolibuss.

Orliva sõnul on jahimehed näinud hundi jälgesid, samuti on Kasepää külas aias võsavillemit nähtud. Jaanuari alguses oli tulnud teade Kallastelt, kus ühe maja kõrval on nähtud hunti või šaakalit.

Paar aastat tagasi kirjutas Õhtuleht sellest, kuidas Rakvere ja Kadrina vahel elavad inimesed on parajalt hirmul- koduloomadest hamba verele saanud hundid murravad penisid lausa koduhoovist.