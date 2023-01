ÕL LEEDUS | Gaasitoru plahvatus süstis külarahvasse õudu: „Maja hakkas rappuma: uksed, aknad ja kõik asjad!“

Nii kakskümmend tundi pärast plahvatust korjab viimase päästekomando viimane päästja põllult kokku voolikuid. Tema kaasvõitlejad on juba roninud päästeautole ning puhkavad tulevõitlusest, pöidlad libisemas mööda nutitelefonide ekraane. Nende ja teiste komandode kustutustööd Panevėžyse rajoonis Paberžėliai ja Valakėliai küla ühendava maantee kõrval on lõppenud: gaasitoru plahvatusest sündinud 50 meetri kõrgune tulikuri on lämmatatud.