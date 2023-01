Juhtkiri | Külluslik turgutus või vajalik ravi?

„Koge piirangutevaba elu – külluslik IV teraapia annab sulle megalaengu taastumiseks ja viib su heaolutunde uuele tasemele. Mis iganes mure sind vaevab – pohmell, reisiväsimus või soovid lihtsalt erksamat enesetunnet, see luksuslik IV teraapia on parim valik.“ Või siis: „Aeglusta vananemise ilminguid ja naudi nooruslikku nahka IV teraapia abil, mis paneb sind end tundma nooruslikuna.“ Kõlab täpselt ju nagu vajalik meditsiiniline protseduur, mida tehakse vaid arsti diagnoositud meditsiinilisel näidustusel. Vananemine või pohmell on ju tõsised tervisehädad.