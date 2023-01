TOP | Bideni dokumendid

USA president Joe Bideni Washingtoni kesklinnas asunud endisest kontorist ja kodu garaažist leiti salastatud dokumente. Ta teeb võimudega koostööd, et selgitada välja, miks ja kuidas need on jäänud niimoodi ripakile. Erinevalt endisest presidendist Donald Trumpist ei väitnud Biden, et ta de-salastas dokumendid oma peas. Kõigil ju juhtub ning oluline on see, kuidas me sündmustele reageerime. Miks mõnel on nii raske oma eksimust tunnistada?