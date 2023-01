SÕJAKOKKUVÕTE | Kiiev: pühapäeval läheb Venemaal jälle suuremaks mobiliseerimiseks

Venemaa kuulutab Soledari linna, kuhu Bahmuti kandi võitlused on koondunud, ikka ja jälle enda omaks ning Ukraina vastab ikka ja jälle, et lõpuni pole linna kaitsjate käest ära võetud. Soledari linna on jäänud vaid 559 tsiviilisikut, sealhulgas 15 last, keda ei saa evakueerida, kirjutab BBC. Eesti kaitseväe kolonel Mart Vendla aga sõnas reedel, et linn on siiski pea täielikult okupantide kontrolli all.