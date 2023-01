Ilo Saar | Kuhu panna turult ära toodud naised?

Nagu ka kotitäie kartulite või porganditega, mis turult toodud, viskad jahedasse keldrisse või kuskile kööginurka. Teinekord, kui mööda lähed, annad jalaga tou, kui liiga ette jääb, see pole ju veel vägivald, muul ajal võtad ja tarbid, nii palju kui parajasti vaja. Nii nagu need asjad siin maal ikka alati käinud on. Hea peremees ikka mitu naist ära pidanud. Käiks nii ka edaspidi, kuid ajad on muutunud. Naisi on turul liiga palju. Võta üks ja viska teist. Ülejääk. Lahti saamiseks tuleb alla hinnata. Ja lõpuks suurem osa hoopis minema visata.