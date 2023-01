KAS KÜTTIDA VÕIB? Eesti väikesaarel kondavad hoovides ilvesed

Vormsi jahiseltsi juhatuse liikme Rein Veitmaa sõnul olla ilveste hambusse jäänud koduloomad nagu lambad ja vastsündinud vasikad. „Nii mulle räägitakse, ise pole näinud,“ ei tea ta rohkemat täpsustada. „On näha, et neid on metsas liiga palju. Nad jalutavad lihtsalt küla vahel ja hoovides ringi. Alles ise pühapäeva hommikul filmisin. Ta lebas kraavis, mõtlesin, et ta on vigane, aga ei olnud. Ilmselt varitses seal metskitse või midagi.“