Seisukoht | Eestlane olla on häbi ja halb?

Päris masendav oli sealse eesti keele õpetaja jutt, et leidub õpilasi, kellel on ema eesti keele tunnis käimise ära keelanud, põhjendusega, et tütrel pole seda keelt vaja, niikuinii läheb soomlasele mehele. Vähemalt nii ema soovis. Ja nõnda see eesti keel eesti lastel vaikselt ununebki. Filmis otsisid mõned eesti verd tüdrukud osa sõnade, nagu „tuumajaam“, eestikeelset tõlget juba guugeldades, soome keeles nad teadsid neid sõnu. Piigad ei tahtnud Eestisse tagasi, sest eestlased olevat imelikud ja vanamoodsad. Nad rääkisid eestlastest kui rahvast, kelle hulka nad ise nagu ei kuulukski. Nad ei tahtnud enam eestlased olla.

Kui 1944. aastal läks läände suur eestlaste pagulaslaine, rajati kõikjale, kus nad kanda kinnitasid, eesti seltse ning hoiti oma identiteeti. Paistab, et tänapäeval ei peeta seda oluliseks. Ka too eesti keele õpetaja Soomes märkis, et eestlasi on seal oi kui palju, aga eesti seltse ega eestlaste kooskäimisi pole. Alles me laulsime, et eestlane olla on uhke ja hää... Kuidas siis ühtäkki enam ei ole? Ja kuidas me selleni jõudsime?