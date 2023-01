MAINEKAHJU OTSE VEENI?! Vitamiiniravi pakkuv kliinik nõuab terviseametilt uhhuu-kampaania lõpetamist

Revivi tervisekliiniku asutaja Siret Liivamägi jaoks on aasta alanud keeruliselt. Temagi kliinikus pakutavat veenisisest vitamiiniravi on terviseamet oma uhhuu-kampaania käigus nimetanud alternatiivmeditsiiniks, mis võib lausa tappa. „Praegusel juhul on meditsiinikliinikud, kellele terviseamet ise on väljastanud tegevusloa ja mille üle terviseamet teeb järelevalvet, nimetatud ebaravi tegijaks. See riivab valusalt erameditsiini, meditsiiniettevõtjaid, diskrediteerib valdkonnas tegutsevaid arste ja meedikuid. Kampaania sõnumi sisu ei ole korrektne nii õiguslikult kui faktiliselt,” sõnab Siret, kelle sõnul tekitab see kliinikule mainekahju, mistõttu võivad nad kaotada kliente. Seetõttu on Reviv palganud advokaadid ning soovib terviseameti postituse mahavõtmist.