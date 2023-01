Ossipenko kriminaalasjas kahtlustuse saanud Narva linnaametniku osas lõpetati menetlus

„Mul on väga hea meel, et prokuratuur viis lühikese aja jooksul läbi vajalikud uurimistoimingud ja tegi otsuse minu suhtes menetlus lõpetada. Nüüd saan täies mahus naasta oma tööülesannete juurde ja linnamajandusamet jätkab oma tööd tavapäraselt, kuna iga päev on palju lahendamist vajavaid küsimusi,“ ütles Narva linnamajandusameti direktor Natalja Šibalova.

„Ma mõistan õiguskaitseorganite tegevust ja mul on väga hea meel, et niivõrd palju tähelepanu pälvinud korruptsioonijuhtumi uurimistoimingute käigus läbi viidud põhjalik kontroll ei leidnud tõendeid Narva linnapoolsete korruptiivsete tegude kohta. See on väga hea näitaja meie linna usaldusväärsuse ja maine kohta. Tahan tänada linnapead Katri Raiki mulle antud toetuse ja usalduse eest, aga ka kolleege ja lähedasi, kes ei uskunud kahtlustesse ja säilitasid inimliku osaluse, mõistmise, samuti normaalne töörežiim muude küsimuste lahendamisel,“ lisas Natalja Šibalova.