VÄLJAKUTSE! Muugalt ja Sillamäelt ohtlikud väetised ostnud ettevõtjad pidid leppima, et teevad äri sanktsioneeritud firmadega

Seevastu Sillamäelt pole kogu ammoniaaki endiselt minema viidud. See pole küll plahvatusohtlik, kuid valesti hoiustamisel sisse hingates mürgine. Kolmandik algsest ammoniaagikogusest seisab endiselt hoidlas. Talving prognoosib, et see saadetakse ostjale jaanuarikuu jooksul.