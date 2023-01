Lähtekohana võib tõdeda, et kui just ei juhtu midagi väga erakorralist, on seitsme nädalaga väga keeruline inimeste üldiseid hoiakuid märkimisväärsel määral muuta. „Erakorralist“ tähendab siin midagi skaalal, nagu näiteks eelmise aasta veebruaris alanud sõda, 2021 aasta lõpu energiahindade šokk või midagi sarnast. Valimiskampaaniate lõpuspurt ongi selliselt suunatud eeskätt mitte inimeste hoiakute vaid nende käitumise mõjutamisele. Teisisõnu: keskseks eesmärgiks on motiveerida võimalikult paljusid oma toetajaid valima tulema ning püüda võimalikult paljusid kõhklejaid kallutada oma häält konkreetsele erakonnale andma. Nende pingutuste edukusest või ebaedust võib kokkuvõttes sõltuda üpris palju, aga on vähetõenäoline, et see saaks endaga selle lühikese allesjäänud aja jooksul kaasa tuua mingeid mastaapseid muutusi üldistes jõuvahekordades.