Politsei tabas katalüsaatori vargustes kahtlustatavad Läti mehed

„Tähelepanelik inimene andis meile teada, et ta nägi, kuidas ühe tänava äärde pargitud sõiduauto alt lendab sädemeid. Kes auto juures askeldab või kui palju neid askeldajaid on, seda teataja pimedas ei näinud. Patrull reageeris kohe teatele, aga kohale jõudes selgus, et auto juures pole enam kedagi. Küll aga tuvastas politsei, et masinalt on varastatud katalüsaator,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis.