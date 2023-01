Politsei uurib abilinnapea tütre jälitamist

Esmaspäeval ametist lahkumisest teatanud Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sai Postimehe andmeil sama päeva õhtul ehmatava kogemuse osaliseks, kui tema 12-aastane tütar talle suhtlusrakenduse vahendusel teatas, et on Tartu südalinnas isa töökoha trepikotta varjunud, sest äsja tülitas ja jälitas teda üks kahtlane mees. Tartu jaoskonna politseikapteni Siim Linnardi sõnul politseile sellisest juhtumist teatatud ei ole. „Õigupoolest on see kahetsusväärne, et leitakse aeg postituse tegemiseks, kuid vahejuhtumist, mis puudutab laste kui kõige kaitsetumate turvalisust, ei leita kohe aega politseile helistamiseks. See peaks olema esmane prioriteet,” ütles Linnard Õhtulehele.

Politsei sai juhtunust teada, kui veebikonstaabel juhtumisi postitust märkas. „Praegu ei ole politseil infot, mis annaks põhjust paanikaks või tartlastel oma turvalisuse pärast muretsemiseks. Täiendavalt kontrollitakse veel turvakaamera salvestusi ning kui keegi juhtus kirjeldatud isikuid ja sündmust pealt nägema, palutakse sellest politseile teada anda,„ rääkis ta. Mistahes ohukahtluse korral on ainuõige enne kontrollimata info sotsiaalmeediasse postitamist ühendust võtta politseiga. Kui oht on tegelik, saavad korrakaitsjad kiirelt tegutseda, et asjaolud selgitada ja vajadusel lastele või teistele kaitset pakkuda. Samuti saab politsei kiirelt kindlaks teha, kui ohtu pole ja seda enne, kui inimeste turvatunnet sotsiaalmeedias raputama hakatakse, selgitas Linnard. Viimasel ajal on paraku aina sagedamini juhtumeid, kus sotsiaalmeediasse tehakse hoiatavaid postitusi ilma, et politseid juhtunust teavitataks, lisas ta. „Kontrollimisel ilmneb, et suurem osa sellistest postitustest on tingitud arusaamatusest, kellegi ütlemise või käitumise valesti tõlgendamisest või harvemini ka pahatahtlikust väärinfo jagamisest tähelepanu saamise nimel või muul isiklikul motiivil. Ette tuleb ka neid juhtumeid, kus avalikud hoiatused on igati põhjendatud, kuid sellistel juhtudel on valdavalt ka reegel, et neist asjadest teavitatakse kohe ka politseid.“