Politsei uurimisel on üle 30 agressiooni toetava teo

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Anu Villmanni sõnul on need teod peamiselt olnud seotud vaenuliku sümboolikaga – nii sümboolika eksponeerimisega kui ka sodimisega. Näiteks otsib politsei taga Paides tegutsenud autode sarisodijat, kes kriibib sõidukitele Z-tähte, mis on Vene Föderatsiooni ja genotsiidi toimepanemisega Ukrainas seotud sümbol. Osad uurimisalused inimesed on aga saanud ka karistused kätte- nii mõistis mullu sügisel Harju maakohus 20 päeva aresti Ylyale, kes näitas Tallinnas avalikult Venemaa lippu ja z-tähte. Ka on kohus mõistnud 13 arestipäeva mehele, kes kleepis korteriaknale vaenusümboleid.